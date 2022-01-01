Графический дизайн

Почему стоит идти на курс

В эпоху digital дизайнер не просто «рисует картинки»: он помогает бренду общаться с клиентами — создавать его визуальный язык и концепцию.

Графический дизайнер великолепно владеет инструментами Adode, разрабатывает визуальные концепции брендов

и рекламных кампаний. Он может сделать презентации с инфографикой или сверстать статью для корпоративного портала.

В этом курсе мы отразили главные направления работы графического дизайнера и включили задания для практики, чтобы прокачать портфолио.